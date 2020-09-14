رفحاء 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسوزعت جمعية "وراف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 300 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ضمن مبادرة "ملتزمون".وأوضحت الجمعية أن السِلال الغذائية الموزعة اشتملت على أصناف مختلفة من المواد الغذائيةالمتنوعة،وقامت الجمعية بتسليمها للأسر المستفيدة،مقدمةً الشكر للمساهمين والداعمين على مساندتهم المستمرة للجمعية ومؤازرتهم المحتاجين والتخفيف عنهم.// انتهى //18:38ت م0198