جدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورعبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم حفل الوفاء (41) لتكريم المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات عبر منصة زووم، بحضور وكلاء الجامعة.وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم شاهد الحضور عرضا مرئيا احتوى على كلمات وتعبير لمشاعر المتقاعدين تجاه جامعتهم ووطنهم وزملائهم.وأكد وكيل الجامعة المكلف الدكتورعبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن الجامعة تحرص سنويًا على تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي رئيس الجامعة الذي يحرص على تكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال سنوات العمل من أدوار جليلة في نهضة الجامعة ونجاح المسيرة العلمية والتعليمية في هذا الصرخ الشامخ.وألقت الدكتورة فوزية بنت محمد النويصر كلمة نيابة عن المتقاعدين قائلة: " أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي نشكر الجامعة وقياداتها على مرّ العقود الماضية، أمضينا خلالها في رحاب الجامعة مسيرة رائعة بين جنباتها وأجيالها المتعاقبة، عملنا فيها لخدمة العلم والتعليم واكتسبنا خلالها معارف ومهارات كثيرة، سائلة الله عز وجل أن يمنّ على قيادتنا ووطننا بالخير والعطاء والنماء".من جانبه أوضح معالي رئيس الجامعة أن هذا الاحتفال يُعد لمسة وفاء لمن أخلصوا للجامعة ورفعوا رايتها بعد سنوات من البر والعطاء، مما جعل لزامًا على الجامعة تجديد العهد لأبنائها الذين أمضوا سنوات من حياتهم في خدمتها وخدمة الوطن حتى نهضت وتبوّأت مكانة لائقة بين جامعات المملكة على الصعيدين المحلي والعالمي، مضيفاً أن الجامعة ترحب بهم دوماً كي يواصلوا المهمة من أجل الوطن والمجتمع، وذلك بالاستفادة من خبراتهم السابقة وتقديمها للأجيال الجديدة والقادمة.وفي الختام شاهد الجميع عرضا مرئيا لبرنامج "ولاء وانتماء" الذي يقدم حزمة برامج وخدمات للمتقاعدين.// انتهى //18:58ت م0200