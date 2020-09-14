الدمام 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاجتماع المرئي الدوري الثاني للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات الذي يهدف لمتابعة جهود الإدارات والبلديات كافة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر المهمة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.وناقش الاجتماع التعدّيات سواء على الأراضي الحكومية أو الشواطئ أو غيرها من الأماكن بالتنسيق مع اللجنة المخصصة لها التي تشارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة، ومعالجة التشوه البصري، ومبادرة " المسار الصحي " بالقطيف، وكذلك تغطية مولدات الكهرباء بحواجز جمالية بالتنسيق مع شركة الكهرباء.وأكد معاليه أهمية معالجة التشوه البصري وصيانة الأرصفة ودهانها، إضافة إلى تحسين مستوى منسوب أغطية التفتيش والتركيز على الخرسانة المالئة التي تسهم في إيجاد الحلول السريعة لمعالجة الهبوطات لكونها مُسببا رئيسا للمشاكل لقائدي المركبات.وشدد على ضرورة التقليل من الصبّات الخرسانية بقدر الإمكان وتحويلها إلى معالجات مرورية، إضافة إلى إيجاد تصاميم وصور جمالية للحاويات، وتحسين وتجميل وتوحيد الصورة البصرية لوحات المحالّ، ليكون لها جميعا حوكمة مميزة ومدروسة بشكل جيد .// انتهى //18:59ت م0201