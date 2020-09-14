واشنطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35,549 إصابة مؤكدة و 510 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,503,030 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 193,705 حالات وفاة.// انتهى //20:31ت م0219