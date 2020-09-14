الرياض 26 محرم 1442هـ الموافق 14 سبتمبر 2020م واسعبرت جمهورية جيبوتي عن استنكارها مواصلة الميليشيات الحوثية الهجوم على مدينة مأرب اليمنية، التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الأبرياء.وحذرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، من هذا الهجوم؛ لما يحلمه من تداعيات خطيرة من شأنها تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.وجدد البيان، دعم جيبوتي الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من تدابير، مع ممارسات ميليشيا الحوثي التي تغذي العنف وتؤجج الأوضاع.وأكدت جمهورية جيبوتي، مساندتها التامة للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لإنهاء الصراع في اليمن، عبر تسوية سياسية مستدامة، تعيد إليه الأمن والاستقرار، وترفع المعاناة عن شعبه الشقيق.// انتهى //20:35ت م0221