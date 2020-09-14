الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأكّد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض يأتي كداعم كبير للذاكرة العمرانية للرياض،التي تشكل أساسًا صلبًا تنطلق منه المدينة لبناء مستقبل مزدهر يحقق طموحات الشباب، ويحافظ على ارتباطه بالمكان و التراث.وأضاف أن التوجيه الكريم يؤكد الدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما من شأنه المحافظة على تراث وثقافة المملكة، مبينا أن هذا التوجيه سينعكس إيجابًا على إبراز الهوية المحلية و رفع كفاءة استخدامها لتكون موردًا اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا واجتماعيًا.وأكد سموه أن المتابع لتطور مدينة الرياض يدرك تمامًا حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إبان توليه إمارة الرياض على المحافظة على الموروث العمراني والثقافي للمدينة، بالإضافة إلى اهتمامه -أيده الله- بالدلالة المكانية والتاريخية لمعالم العاصمة الأثرية، مشيرا إلى أن المدن المزدهرة عادة تبنى كامتداد لماضٍ عريق تستمد منه تطورها و حداثتها.// انتهى //20:41ت م0223