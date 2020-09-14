مكة المكرمة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسعقد كرسي الشيخ عبداللطيف العيسى لرعاية الأيتام بجامعة أم القرى اليوم، عبر تطبيق الويبكس ورشةَ نقاشٍ لتحديد الأولويات البحثية في مجال رعاية الأيتام، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني.وتناولت الورشة تحديد أبرز المجالات البحثية الموجودة في الساحة، ومناقشة المشاريع المقترحة، وتفعيل دور الجهات العاملة، ومتابعة آخر الدراسات عن دمج الأيتام في الحياة الاجتماعية، وتناول أبرز المشكلات السلوكية داخل دور الرعاية، وآخر الأبحاث المهتمة بمجال الموارد البشرية الخاصة وبمجال التعليم والممارسة المهنية للأيتام.يُذكَر أن الكرسي يهدف للنهوض برعاية الأيتام في المملكة وفق أسس علمية فاعلة، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم الخدمات العلمية المتنوعة فيما له صلة بهذه الفئة الغالية التي هي وصية نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- وفق معايير علمية تحقِّق لهم التنشئة الاجتماعية السليمة.// انتهى //21:03ت م0225