عام / الحكومة الأردنية تعلّق الدراسة وتغلق المساجد لمدة أسبوعين بسبب كورونا
الاثنين 1442/1/26 هـ الموافق 2020/09/14 م واس
عمّان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق الدراسة بجميع مراحلها ، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين والانتقال إلى التعليم عن بُعد، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما قرّرت إغلاق جميع المساجد والكنائس في الأردن ، وصالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة، والأسواق الشعبيّة ومنع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر.
// انتهى//
21:09ت م
0227