عمّان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق الدراسة بجميع مراحلها ، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين والانتقال إلى التعليم عن بُعد، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.كما قرّرت إغلاق جميع المساجد والكنائس في الأردن ، وصالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة، والأسواق الشعبيّة ومنع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر.// انتهى//21:09ت م0227