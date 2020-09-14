الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسبحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، عددا من القضايا ومستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية على مأرب والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وأزمة خزان صافر والممارسات الحوثية في مختلف المجالات وعدم انصياعها لخيارات السلام بما في ذلك عدم تنفيذ اتفاق استكهولم بشأن الحديدة وتعديها بمخالفة الآلية الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والقرارات الدولية والمشاريع الخاصة بالتهدئة وإنها الحرب وإحلال السلام.وعبّر رئيس البرلمان اليمني عن أسفه لمواقف الاتحاد الأوروبي وحالة الصمت تجاه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون والقتل والتدمير ومخالفة كل الاتفاقيات والتصعيد العسكري نحو مأرب.. مؤكداً أهمية دور دول الاتحاد الأوروبي في إيقاف عبث ميليشيات الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني الذي تنفذه في اليمن .وطالب البركاني المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وإيقاف عبث مليشيات الحوثي وتعنتها والحروب التي تخوضها ويقتل فيها الإنسان وتهدم المنشآت.وأثنى البركاني على جهود المملكة العربية السعودية في الوصول لاتفاق الرياض ووضع آلية لتنفيذه، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذه.من جهته عبّر سفير الاتحاد الأوروبي عن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشرعية والحريص على اليمن وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف أنحائه، مؤكداً ان السلام هو الخيار الأمثل لحل الأزمة اليمنية وأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفث ومبادراته الخاصة بالسلام وإنهاء الحرب.وأكد السفير على ضرورة إيقاف الحرب في مأرب بصورة عاجلة.. لافتاً الانتباه إلى الجهود التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لتمويل إنقاذ خزان صافر وتجاوز كارثته البيئة والاقتصادية،مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل يعمل مع مختلف الجهات لما فيه خدمة اليمن وتجاوز أزماته وتحقيق تطلعات شعبه.// انتهى //21:20ت م0228