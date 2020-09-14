تبوك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية ، عدة مبادرات وفعاليات هدفت إلى نشر الثقافة الإسعافية .وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بتبوك محمد العنزي أن الفعاليات تضمنت إقامة معرض توعوي وتثقيفي في أحد المراكز التجارية بمدينة تبوك ، جرى من خلاله التعريف بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية ، وآلية استخدام تطبيق "أسعفني" ، مشيراً إلى تقديم عدد من الدورات ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ، مع تطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف ، داعياً الجميع إلى التسجيل في البرنامج على الرابط https://training.srca.org.sa/#!/Registration ، والاستفادة من الدورات التي يقدمها عدد من المدربين المؤهلين.// انتهى //21:42ت م0231