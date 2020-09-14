المدينة المنورة 26 محرم1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني التسعين الذي يصادف توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ٢٣ سبتمبر من كل عام، من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبي الجامعة.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي الحيسوني أن العمادة أطلقت بهذه المناسبة مسابقة ثقافية في عدد من الفنون شملت التصميم، والفن التشكيلي، والشعر، والتصوير، والمقالات، والتغريد، والإنتاج، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات الإثنين القادم 4 صفر 1442هـ .وبين الدكتور الحيسوني أن محتوى المشاركات يشترط ارتباطه بهذه المناسبة الغاليه على شعب المملكة العربية السعودية.// انتهى //21:53ت م0235