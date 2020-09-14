الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستأهل فريق الأهلي السعودي إلى دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الشرطة العراقي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.سجل هدف المباراة اللاعب ماركو مارين عند الدقيقة (87) وقبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الثاني.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن اليوم إلغاء نتائج مواجهات الأهلي والشرطة أمام الوحدة الإماراتي آخر المجموعة، بعد انسحاب الأخير، لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //21:53ت م0237