إسلام آباد 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في مدينة راولبندي اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص لعلمية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي وعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.وأكد الجنرال باجوه وفقاً لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن رؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تجاه السلام في أفغانستان واضحة، وأن جميع المؤسسات الوطنية الباكستانية تدعم هذه الرؤية.// انتهى //22:05ت م0239