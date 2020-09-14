جيزان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسدشّن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، اليوم ، مركز الأمن السيبراني التابع لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بمقر العمادة بالبرج الإداري للجامعة ، بحضور وكلاء الجامعة.وأوضح معاليه ، أن مركز الأمن السيبراني يأتي تزامناً مع التحولات الرقمية الكبيرة التي تشهدها جامعة جازان ، واستجابة للأهمية المتزايدة للوصول إلى فضاء سيبراني يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية ، مضيفا أن المركز يهدف لتوفير بيئة رقمية آمنة ، إلى جانب الرصد المستمر للتهديدات السيبرانية على مدار الساعة ، وسرعة التعامل لتلافي أخطارها ، وحماية المركز للنظم التقنية بالجامعة .وأبان الدكتور القحطاني ، أن المملكة حققت مؤخراً مراتب متقدمة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني وفي مجال البنية التحتية وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم وتعزيز هذا المجال بالتقنيات وبالكوادر الوطنية المؤهلة.بدوره أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم ، أن مركز أمن المعلومات يضمن تحديد الحوادث السيبرانية المحتملة بدقة وتحليلها والاحتراز منها والتحقيق منها والإعلان عنها ، مضيفاً أن المركز يسعى لتحقيق وتنفيذ معايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، وسيسهم بحل المشكلات السيبرانية الأشد تعقيداً باستخدام منصات تحليل سيبرانية ذكية وعالمية بقيادة كفاءات سعودية ، وتحصين وحماية شبكات الاتصالات والأنظمة التقنية بقطاعات الجامعة المختلفة لضمان استمراريتها وعدم تعطُّلها.// انتهى //22:06ت م0240