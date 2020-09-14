رفحاء 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأودعت جمعية البرّ الخيرية بالشريم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، المخصّصات المالية لكفالة الأيتام المسجلين لديها، ضمن برنامج كفالة اليتيم.يذكر أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية المستمر الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأيتام وتغطية مصروفاتهم المعيشية التي يحتاجونها.داعيةً الله عز وجل أن يجزي الكافلين والمسهمين خير الجزاء.// انتهى //22:15ت م0241