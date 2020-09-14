صبيا 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسالتقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ، افتراضيًا اليوم ، بقادة وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم.واستهل مدير التعليم كلمته خلال اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 600 قائد وقائدة بنقل شكر وتقدير معالي وزير التعليم ومعالي نائبه لقادة الميدان ، مؤكدًا دورهم الريادي والمهم في استمرار رحلة التعلم عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة ، في ظل التحولات الكبيرة والضخمة في أساليب تقديم الخدمة التعليمية وتغيرها بشكل جذري من الأساليب التقليدية إلى نظام تعليمي الكتروني متكامل رصد خلال الفترة الماضية حضورا متميزا في استخدام منصة مدرستي بطرق وأساليب فريدة ، حيث التكامل والتفاعل بين جميع المستفيدين .واستعرض الدكتور الخرمي أولويات إدارة تعليم صبيا في سبيل تحقيق تعليم يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة كالتأكيد على أهمية نواتج التعلم وأن يكون الطالب أولا ، وتركيز كل الجهود على تطوير مهاراته ، والتطوير المهني ، وضرورة مواكبة التحول الرقمي ، ورفع كفاءة المباني المدرسية.ولفت مدير تعليم صبيا إلى أهمية العناية بمرحلة الطفولة المبكرة ، مؤكدًا على ضرورة تحقيق البرامج التعليمية المساندة بالإدارة والمدارس كأندية الحي ورعاية الموهوبين وبرامج الحي المتعلّم لأعلى مستويات الكفاءة ، داعيًا إلى نشر ثقافة التقيد بالهيكل الإداري والتنظيمي ، إضافة إلى مجموعة من النقاط والإرشادات التي تعين القائد على أداء رسالته.من جانبها استعرضت المساعد للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي الجهود المبذولة من فرق العمل في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس عبر منصة مدرستي ، مشيدة بما تحقّق من خلال التكامل الكبير بين فرق العمل ، مبرزة دور الأسرة والمجتمع في التفاعل مع التعليم عن بعد ، مؤكدة ضرورة الاستفادة من جميع الإمكانات والبدائل التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية ، ومنصة مدرستي.من جانب آخر التقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي بقسمي الإشراف التربوي والتطوير المهني للبنين والبنات ، مشيداً بجهودهم المتميزة وجهود زملائهم وزميلاتهم في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم ولجنة التعليم الإلكتروني في متابعة إجراءات التعليم عن بُعد والتدريب على منصة مدرستي.// انتهى //22:16ت م0242