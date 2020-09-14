الخرطوم 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم في العاصمة الخرطوم بسفيرة فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان.وأكدت السفيرة خلال اللقاء استعداد فرنسا لتقديم المساعدات العاجلة للسودان، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل عبر مركز إدارة الكوارث في باريس لتقديم المعونات والمساعدات اللازمة لضحايا الفيضانات والمتمثلة في الخيام والمواد الطبية ومعقمات المياه.// انتهى //22:54ت م0251