عمّان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على شباب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القويسمة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 15 نقاط في المركز الأول فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 5 نقاط في المركز التاسع.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الرمثا و شباب العقبة بدون أهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ليرفع الرمثا رصيده الى تسع نقاط في المركز الخامس، فيما رفع شباب العقبة رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الاخير.// انتهى //22:56ت م0252