الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق الهلال الفوز في الوقت القاتل عندما تغلب على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم في الدوحة ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .سجل للهلال هدف التقدم سيباستيان جيوفينكو عند الدقيقة 46 ، في حين أحرز البديل أيرين ديرديوك في الدقيقة 70 هدف التعادل لباختاكور الأوزبكي.وفي الوقت بدل الضائع من المباراة ، سجل هتان باهبري هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 97 ، وقبل صافرة النهاية بعد تمريرة من اللاعب محمد كنو ليسددها من خارج المنطقة معلنةً هدف التفوق للهلال.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال لـ 9 نقاط منفردًا بصدارة ترتيب المجموعة ، في حين تجمد رصيد باختاكور عند 6 نقاط في المركز الثاني.وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخميس القادم ، حيث يلاقي الهلال فريق باختاكور، فيما يلعب شهر خودرو مع شباب أهلي دبي.// انتهى //23:40ت م0256