سكاكا 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأكد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة للجامعة في الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة، داعياً عمادة شؤون الطلاب وجميع الجهات المعنية بالجامعة إلى التعاون والتكامل في تنظيم فعاليات متنوعة للطلبة وجميع فئات المجتمع، للمساهمة في تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وفق الهوية الرسمية المعلنة والإجراءات الاحترازية الموصى بها.وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي أن الجامعة أعدت برنامجاً، يشتمل على العديد من الفعاليات العلمية والثقافية، تشمل المحاضرات والندوات والمسابقات المختلفة، بالإضافة إلى الاحتفال الرئيس في المدينة الجامعية، فيما سيصدر عدد خاص من صحيفة جوف الجامعة بهذه المناسبة.// انتهى //23:44ت م0258