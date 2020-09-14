الأمم المتحدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، بجهود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تقديم الدعم الفعّال للعمليات السياسية، والمساهمة في إحلال الأمن والسلام في البلدان التي تعمل بها، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في حفظ السلام رغم الظروف الصعبة المتعلقة بكوفيد-19.وأكد لاكروا، في إحاطته السنوية أمام مجلس الأمن التي قدمها اليوم، حول إصلاح قوات حفظ السلام، على الإجراءات المتخذة للنهوض بالمجالات التي يغطيها إعلان الالتزامات المشتركة، ضمن مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام المعروفة بـ A4P – والتي تم تكييفها في ضوء جائحة كوفيد 19.وتطرق لاكروا إلى مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، مشيراً إلى التوسع في الحيّز السياسي لمشاركة المرأة وقيادتها في عمليات السلام والعمليات السياسية عبر سياقات حفظ السلام.ولفت لاكروا النظر في ختام إحاطته، إلى أهمية استمرار عمليات حفظ السلام كونها "أداة متعددة الأطراف لا غنى عنها في مجموعة أدوات السلام والأمن في السنوات القادمة".// انتهى //23:46ت م0259