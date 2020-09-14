محايل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسناقش محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي خلال اجتماعه بوكيل المحافظة إبراهيم آل منشط ومديري الإدارات الحكومية والأمنية اليوم, الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 90، وأبرز البرامج والأنشطة المعدة بهذه المناسبة.ودعا البناوي رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية إلى تفعيل برنامج اليوم الوطني والعمل على توثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير.// انتهى //23:46ت م0260