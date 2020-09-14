المدينة المنورة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واساستعرض المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة وجب بن علي العتيبي خلال اجتماعه مع مدير إدارة التوجيه المعنوي والفكري بالإدارة العامة للسجون بالمنطقة المقدم عبيد بن زيدان المطيري, البرنامج الدعوي لمنسوبي الوزارة الخاص بالسجون, بحضور عدد من قيادات الفرع الدعوية وإدارة السجون بالمنطقة.ونقاش الاجتماع, سبل التعاون المشترك لخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وآلية تحقيق أفضل النتائج عبر تقديم البرامج التوعوية المعنية بالنزلاء لعام ١٤٤٢هـ، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التعاون بين الفعال الجهتين٠.// انتهى //23:53ت م0262