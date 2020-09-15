القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق الأهلي لكرة القدم مع الاتحاد السكندري سلبيًا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى 72 نقطة متصدرًا الدوري، والاتحاد السكندري إلى 37 نقطة ليحتل بها المركز الخامس.// انتهى //00:22ت م0264