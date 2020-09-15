عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على محافظتي بدر ووادي الفرع
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
المدينة المنورة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.
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