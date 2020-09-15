حفر الباطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن, أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، بمناسبة تكليفه أميناً للمحافظة.جاء ذلك خلال استقبال سمو المحافظ للمهندس العتيبي اليوم في مكتب سموه، بمقر المحافظة.وأكد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، أهمية بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بجودة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وتطوير البنية التحتية للمحافظة وإكمال المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد لمواكبة الطموحات وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد الحقيل على دعمه غير المحدود للأمانات بالمملكة وخاصة أمانة المحافظة التي ستنعكس إيجاباً على التنمية والتطوير للخدمات كافة.من جانبه أعرب المهندس العتيبي، عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته السديدة التي تصب في مصلحة الجميع والإرتقاء بالخدمات التي تقدمها الأمانة التي ستكون عوناً له بعد الله في أداء عمله.// انتهى //01:02ت م0267