واشنطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 327.69 نقطة، أو 1.18 %، إلى 27993.33 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 42.57 نقطة، أو 1.27 % ليغلق عند 3383.54 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 203.10 نقطة، أو 1.87 %، إلى 11056.65 نقطة.// انتهى //02:01ت م0268