اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
واشنطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 327.69 نقطة، أو 1.18 %، إلى 27993.33 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 42.57 نقطة، أو 1.27 % ليغلق عند 3383.54 نقطة.
كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 203.10 نقطة، أو 1.87 %، إلى 11056.65 نقطة.
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