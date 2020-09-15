القاهرة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 808 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 84969 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 101177 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5661 وفاة.// انتهى //03:07ت م0270