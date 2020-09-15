واشنطن 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية اليوم، بياناً مشتركاً في ختام الاجتماع الخامس لمنتدى سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين.وأوضح البيان المشترك، أن ممثلي الحكومات، سلطوا الضوء خلال الاجتماع، على الحاجة إلى مواصلة تنسيق سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا لتشجيع نمو الاقتصادات الرقمية في البلدين، واتخاذ التدابير التي تقلل من عوائق الابتكار.كما أكد كلا البلدين التزامهما المشترك بالسياسات والبيئات التنظيمية التي تعزز الكفاءة والابتكار والتواصل والتنوع الاجتماعي والشمولية والنمو الاقتصادي المستدام ، مع احترام الخصوصية والحماية من التعطيل والاحتيال والسرقة.وناقش المشاركون نهج السياسة الحاسمة لدعم أمن الجيل الخامس ؛ والتدفق الحر للبيانات ؛ وثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي؛ والتقنيات الناشئة والاقتصاد الرقمي.كما بحث الاجتماع سبل تعزيز أمن شبكات الجيل الخامس، وأهمية ضمان النظام البيئي الآمن للشبكات.والتزم البلدان بالعمل معًا لتعزيز التعاون الدولي لتعزيز أمن شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك الاجتماعات أو المنتديات الدولية في هذا المجال، مؤكدين أهمية التعاون في مجال البحث والتطوير لتعزيز أمن الشبكات.وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، ناقشتا مبادراتهما الوطنية لتمكين ابتكار الذكاء الاصطناعي، وسلطتا الضوء على دعمهما المشترك لتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي.وتبادل المسؤولون من الجانبين بحسب البيان، المعلومات حول أنشطتهم ذات الصلة بالاجتماعات والمنظمات الدولية القادمة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومنتدى إدارة الإنترنت.// انتهى //04:18ت م0276