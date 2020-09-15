الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير تبوك يؤكد أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحدفيصل بن مشعل يستقبل قائد معهد طيران القوات البرية في القصيمحسام بن سعود يثمن جهود "تجارة المخواة"أمير الجوف: قيادتنا مهتمة بالسياحة.. والجوائز تحفز الإبداعأمير الشرقية ونائبه يستقبلان مدير معهد الإدارة ورئيس التجمع الصحي بالأحساءالعدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسميشوريُّون يطالبون بحد أدنى لرواتب المحامين وتسريع حصول المرأة على الميراثحصر المخزون العقاري وربط «الإسعاف» بإشارات المرور1060 حالة تعافٍ جديدة.. وتناقص أعداد الحالات النشطة والحرجةإطلاق التأهيل لمشروع إدارة الحالات الاجتماعيةرفع قيود السفر يعزز النمو الاقتصادي"بلدي الرياض" يواصل جولاته ميدانية ويزور أحياء بلدية الشفا الفرعيةالميليشيا جندت واغتصبت الإناث.. وحولت حلم الطفولة إلى مأساة العمرالحوثيون.. أيقونة الجريمة والتوحش"مركز الملك سلمان" يحذّر من مخاطر انفجار أو غرق "صافر"مصرع موالين لإيران في سوريةالجامعة العربية: الإجماع على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرةالاحتلال يوسع سياسة «هدم المنازل» ذاتياًالجيش اللبناني يردي مسؤول خلية إرهابية// يتبع //06:01ت م0003