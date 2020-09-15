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الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير تبوك يؤكد أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد
فيصل بن مشعل يستقبل قائد معهد طيران القوات البرية في القصيم
حسام بن سعود يثمن جهود "تجارة المخواة"
أمير الجوف: قيادتنا مهتمة بالسياحة.. والجوائز تحفز الإبداع
أمير الشرقية ونائبه يستقبلان مدير معهد الإدارة ورئيس التجمع الصحي بالأحساء
العدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
شوريُّون يطالبون بحد أدنى لرواتب المحامين وتسريع حصول المرأة على الميراث
حصر المخزون العقاري وربط «الإسعاف» بإشارات المرور
1060 حالة تعافٍ جديدة.. وتناقص أعداد الحالات النشطة والحرجة
إطلاق التأهيل لمشروع إدارة الحالات الاجتماعية
رفع قيود السفر يعزز النمو الاقتصادي
"بلدي الرياض" يواصل جولاته ميدانية ويزور أحياء بلدية الشفا الفرعية
الميليشيا جندت واغتصبت الإناث.. وحولت حلم الطفولة إلى مأساة العمر
الحوثيون.. أيقونة الجريمة والتوحش
"مركز الملك سلمان" يحذّر من مخاطر انفجار أو غرق "صافر"
مصرع موالين لإيران في سورية
الجامعة العربية: الإجماع على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة
الاحتلال يوسع سياسة «هدم المنازل» ذاتياً
الجيش اللبناني يردي مسؤول خلية إرهابية
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