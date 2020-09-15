وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رسوم الأراضي ) : في مطلع العام 2013، اتخذت الحكومة قرارها المهم بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بآليات محددة، وشروط خضعت للدراسة الوافية، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يعزز التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.وواصلت : ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان يحقق العديد من أهدافه، ومازال يواصل تحقيق بقية الأهداف، وخلال مرحلته الأولى ينجح في "حلحلة" أزمة اكتناز الأراضي من قبل قلة من التجار الجشعين، الذين رفضوا التفريط فيها إلا بالأسعار التي ترضي غرورهم، ودفع ثمن هذا الجشع المواطن البسيط الحالم بامتلاك مسكن بسعر مناسب، فضلاً عن القطاع العقاري الذي تجمد نشاطه تقريباً بسبب عدم توفر الأراضي البيضاء الصالحة للبناء.وبينت : ويعكس تفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء اهتمام الدولة بملف الإسكان، وحرصها على توفير المساكن للمواطنين بأسعار معقولة، باعتبار أن المسكن مسألة لها علاقة بالأمن القومي في أي مجتمع، وبقدر الصبر الذي أظهرته الدولة في علاج مشكلة اكتناز الأراضي البيضاء قبل فرض الرسوم عليها، بقدر اهتمامها اليوم بتطبيق ما تضمنه هذا البرنامج من مراحل وإجراءات وخطوات تضمن تحقيق الأهداف المرسومة، التي تتواكب وتتكامل مع أهداف رؤية 2030 فيما يخص ملف الإسكان.وتابعت : ويواصل البرنامج مساره بخطوات تبعث على الاطمئنان، واليوم يعلن عن استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية العام الجاري (2020)، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام، هذه المرحلة تستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، وستدفع هذه المرحلة - حتماً - المزيد من ملاك الأراضي البيضاء إلى استثمارها إما بالبناء عليها أو بيعها لمن يحتاج إليها.// يتبع //06:01ت م0004