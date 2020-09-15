وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية الإنسان.. وتضحيات الوطن ) : التضحيات التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـ وزراء وزير الـدفاع - حفظه الله-. في سبيل حفظ النفس البشرية من فيروس كورونا المستجد، والتي شملت المواطنين في الداخل والخارج وكذلك كافة المتواجدين على أرض المملكة بغض النظر عن طبيعة هذا التواجد، كان لها أثر في التصدي لآثار هذه الجائحة والتطور الإيجابي في الأرقام والإحصائيات المرتبطة بحالات الإصابة والتعافي، ناهيك عما بذل من أموال وجهود في سبيل استمرار دورة الحياة بصورتها الطبيعية مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في سبيل الحد من انتشار الفيروس، ولعل القرارات التي تضمنت قيودا في عملية السفر كانت خير مثال على أن سلامة الإنسان تأتي أولا رغم أي آثار تدرك الدولة أنها قد تصاحب القرار وآثرت تحملها أيضا في مجمل التضحيات المبذولة في هذا الشأن.وتابعت : يأتي ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عن صدور الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021 م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.وقالت : وأن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما، قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021 م، ولـوزارة الـصحة إذا تطلـب الأمر حينذاك، أن ترفع بطلـب وضع اشتراطات صحية وقائية علـى المسافرين والـناقلـين، أثناء الـسفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات، كما أنه واستثناء مما ورد في البند الأول يتم السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلـى خارج المملكة والـعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وغيرها من التفاصيل التي أوردت في تصريح المصدر المسؤول في وزارة الداخلية، والذي أشار أيضا إلـى أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء علـى ما يتقرر لاحقا في هـذا الـشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.// يتبع //06:01ت م0005