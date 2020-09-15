كانبيرا 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26692 إصابة تعافى منها 23573 شخصا وعدد الوفيات عند 816 حالة وفاة.// انتهى //06:02ت م0009