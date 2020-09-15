كانبيرا 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية ستقدم 60 مليون دولار أسترالي لتعزيز الأمن الصحي والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا.وقال البيان إن الحكومة الأسترالية ستدعم عبر هذا التمويل الجديد حزمة جديدة من المبادرات لصالح رابطة دول جنوب شرق آسيا في إطار برنامج "الشراكات من أجل التعافي".// انتهى //07:17ت م0011