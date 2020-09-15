طوكيو 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 00ر132 نقطة أو ما يعادل 56ر0% ليصل إلى 30ر23427 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 30ر11 نقطة، أو68ر0%، ليصل إلى 80ر1639 نقطة.// انتهى //07:31ت م0012