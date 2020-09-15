طرابلس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسدعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة، وإنهاء الصراع، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي، ويضمن وحدة ليبيا وسلامتها وأمن الشعب الليبي، مؤكدًا التزامه بكل ما من شأنه أن يوحد الصف والكلمة.وأوضح السراج في بيان إعلامي أن الليبيين جميعًا، مهما اختلفت مشاربهم أو دوافعهم، لا يقبلون ولن يقبلوا أبدًا بتدخل عسكري خارجي يهدد وحدة وطنهم وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن علينا أن نواجه خلافاتنا بكل شجاعة ومسئولية، ونضع وحدة ليبيا واستقرارها على رأس أولوياتنا جميعا.وأضاف :" نمر الآن بمرحلة مفصلية في تاريخ وطننا الواحد الذي سنظل جميعًا ندافع عنه موحدًا رغم ما نواجهه من أزمات، لقد قبلت بمهمتي كرئيس لحكومة وفاق تظل جميع الليبيين وتخدمهم وتحميهم، وتوحدهم جميعا، في حربهم المقدسة ضد الإرهاب الذي انتشر في بلادنا الحبيبة".واختتم السراج بيانه بالتأكيد على أنه لن يقبل أن يقود طرفًا ليبيًا أو يدير حربا ضد طرف ليبي آخر لدوافع سياسية أو جهوية أو مناطقية او أيديولوجية، وأن واجبه يحتم عليه العمل على حقن الدماء ودرء الفتن والحفاظ على ممتلكات الليبيين وثرواتهم.// انتهى //07:37ت م0014