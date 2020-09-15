موسكو 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسوقع زلزال بلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر اليوم قرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 7ر329 كيلومترا، وعند ملتقى دائرة عرض 957ر55 درجة شمالًا، وخط طول 494ر158 درجة شرقًا.ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد بحري (تسونامي).// انتهى //08:18ت م0017