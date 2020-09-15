بيروت 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعدم إعلان الرئيس المكلف مصطفى أديب عن التشكلية الحكومية بعد اجتماعه أمس مع الرئيس اللبناني ميشال عون بانتظار مزيد من المشاورات بين الفرقاء لحل عقدة تحديد من سيتولى وزارة المالية التي يصر رئيس مجلس النواب على تسمية وزيرها.وأشارت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية في ريف حلب الشمالي.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى إعلان السلطات العراقية أمس أن عبوتين ناسفتين أنفجرتا لدى مرور أرتال تنقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق في مكانين منفصلين بمحافظتي الديوانية وبابل جنوبي بغداد من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية.وتحدثت عن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أنّه يأخذ على محمل الجدّ تقارير صحافية مفادها أنّ إيران وضعت مخطّطاً لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس.وأخبرت صحف بيروت عن حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على توضيح ملابسات "محاولة قتل" المعارض البارز أليكسي نافالني بعدما أكدت اختبارات فرنسية وسويدية أنه تم استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك ضده، وفق ما أعلن الإليزيه.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن اللقاح لن ينهي جائحة كورونا المدمرة، وأن أوروبا ستشهد ارتفاعًا في العدد اليومي للوفيات بسبب "كوفيد-19" في أكتوبر ونوفمبر.// انتهى //08:58ت م0018