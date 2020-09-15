نجران 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوديعة غداً، كلمة بعنوان "كيف نحمي أبنائنا من الانحراف الفكري"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي الكلمة ضمن برنامج "لُحمة وطن 3" الذي ينظمه الفرع لتعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع.// انتهى //09:03ت م0019