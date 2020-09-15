الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0020