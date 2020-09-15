سيئول 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 15.24 مليار دولار.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم أن متوسط حجم الصادرات اليومي زاد بنسبة 7.1 في المئة إلى 690 مليون دولار، فيما صعدت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 2.6 في المئة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 98.2 في المئة.وزادت واردات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس لتصل إلى 9.19 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 28.7 في المئة وأشباه الموصلات بنسبة 12.8في المئة، في حين انخفضت واردات الهواتف المحمولة بنسبة 25.8 في المئة وشاشات العرض بنسبة 4.3 في المئة.وحقق الميزان التجاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فائضا قدره 6.05 مليار دولار في أغسطس. // انتهى //09:31ت م0022