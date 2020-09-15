حفرالباطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنظمت غرفة محافظة حفر الباطن، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة أمس، دورة تدريبية افتراضية بعنوان "مهارات الادخار الشخصي" بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة.وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم ومعوقات الادخار، وأهمية التخطيط المالي وخطواته، إضافة إلى استعراض أهم النصائح والإرشادات لتحقيق الاستغلال المالي ومفهوم الاستثمار، وعلاقة الاستثمار المالي بالادخار، ومهارات وتوصيات حول إدارة المال والميزانية الأسرية.وأوضح الأمين العام لغرفة حفر الباطن أنور العنزي، أن الدورة هدفت إلى رفع الوعي المالي، وثقافة الادخار لدى المشاركين، ونشر ثقافة الادخار، وتدريب المشاركين على الأساليب الصحيحة له، إلى جانب تحفيزهم على الادخار والموازنة بين الدخل والمصروفات، وترتيب الأولويات من أجل ادخار هادف يسهم في تقليل الأزمات المالية للفرد.// انتهى//09:33ت م0024