القدس المحتلة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت سبعة فلسطينيين من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، وأكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن.// انتهى //10:17ت م0034