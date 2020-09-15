سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين من القدس
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
القدس المحتلة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت سبعة فلسطينيين من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، وأكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن.
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10:17ت م
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