رام الله 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وَفَيَات و 788 إصابة جديدة بكورونا و1324 حالة تعافٍ.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 297 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا و 10 نساء، خلال شهر أغسطس 2020.ونشرت الصحف أقوال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه على ثقة من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخراً وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كاشتراط أساسي كي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط .ورصدت اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وقامت بعمليات تصوير داخل المصلى.// انتهى //10:35ت م0036