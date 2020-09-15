الدمام 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، خلال شهر صفر القادم، عدداً من الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية؛ لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع، وبيان جهود المملكة في محاربة الجماعات والأفكار المتطرفة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.ففي اليوم الثاني منه، يلقي الدكتور نواف بن رحيل الشراري "عن بعد" محاضرة بعنوان: (جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة) وتبث عبر حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية" عند الساعة التاسعة مساء.وفي اليوم الثالث، يلقي الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري محاضرة بعنوان: (جهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم) في جامع الأندلس بحي مدينة العمال بعد صلاة العشاء.وخلال اليومين الثالث والرابع ــ من الشهر ذاته ــ يقام برنامج الأمن الفكري بعنوان: (نعمة الأمن في بلادنا)، حيث ينفذه كل من عبدالعزيز بن أحمد العرفج في جامع ابن قدامة بحي العقربية، وأحمد بن محمد القحطاني في جامع راشد بن تميم القحطاني بحي البايونية، وصالح بن محمد الشريدة في جامع بلال بن رباح ــ رضي الله عنه ــ بحي الثقبة، وذلك بعد صلاة العشاء.كما تقام في اليوم الرابع دورة تربوية بعنوان: (مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة) يقدمها عبدالمحسن بن عبدالرحمن النعيم "عن بعد" عبر قناة جمعية "هداية" في اليوتيوب عند الساعة الثامنة والنصف مساء.وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وبيان خطر الجماعات والأحزاب المنحرفة، وتعزيز مفهوم الانتماء والوطنية.// انتهى //10:44ت م0038