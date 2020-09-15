نجران 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أمس، فرعي الكلية التقنية للبنين بمحافظتي حبونا و يدمة، لمتابعة انطلاق التدريب بمنشآتهما التقنية والمهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقرات العملية.وشدد آل جبار، خلال الجولة التي شملت جميع الأقسام المهنية والتدريبية بفرعي الكلية على أهمية تجويد المخرجات التدريبية بجميع البرامج والتخصصات، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين العملية والمهنية، إضافة إلى الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المقرات التدريبية حفاظاً على صحة الجميع.// انتهى //11:02ت م0046