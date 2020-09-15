مكة المكرمة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنظمت شؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام أمس لقاءاً افتراضياً عن بعد بعنوان (الشباب والوسطية في ظل التطورات التقنية)وتطرق اللقاء عن معالم الوسطية والاعتدال في منهج أهل السنة والجماعة ودورها في الهداية إلى الحق من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين وسلف الأمة ودورها في تعزيز مفاهيم الوسطية والمنهج الحضاري للأمة الإسلامية خصوصاً في ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من مفاهيم مغلوطة عن الإسلام وأحكامه والتصدي لتيارات الغلو والتطرف التي يحاولون الوصول إلى عقول الشباب من خلالها.كما يهدف اللقاء إلى عدم استخدام العنف والكراهية مع المخالفين من المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام بسبب مخالفاتهم مستشهداً بمواقف من سيرة نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم وسير الصحابه الكرام في معالجة أخطاء المخالفين و أن ثوابت الشريعة الإسلامية، القائمة على العدل والاعتدال والسلام تترجم رسالة الإسلام الصادقة التي جاءت رحمة للعالمين.يأتي ذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي .// انتهى //11:04ت م0047