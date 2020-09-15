الجزائر 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس بإعفاء العشرات من نواب المحافظين والقضاة في المحاكم الإدارية، مبينة أن القرار يأتي لضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة المعنية بشؤون المواطنين اليومية وانشغالاتهم.وأشارت إلى استمرار تحسن الوضع الوبائي في الجزائر، مبرزة تسجيل وزارة الصحة والسكان أمس 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 167 مصابًا، فيما توفي ثمانية أشخاص.وتحدثت عن تأكيد السلطات في جنوب إفريقيا أمس أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططًا لعملية اغتيال سفيرة واشنطن في البلاد لانا ماركس، وذلك ردًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ بلاده تأخذ على محمل الجد تقارير صحافية مفادها أن إيران تقف وراء الاغتيال.وأخبرت صحف الجزائر عن تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد لن يقضيَ عليه، محذرة من موجة ثانية للوباء في مناطق عدة بالعالم بداية من شهر أكتوبر.// انتهى //11:04ت م0048