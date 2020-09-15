اقتصادي / " مشروعي التجاري .. كيف تبدأ الرحلة" ‏دورة تدريبية بجامعة ‏حائل غداً

الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
  • Share on Google+

حائل 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة ‏العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غداً، دورة تدريبية ‏بعنوان "مشروعي التجاري .. كيف تبدأ الرحلة" يقدمها محمد ‏العفالق عبر تطبيق Zoom .
وتتناول الدورة التي تستهدف الطلاب والطالبات، صفات رائد ‏الأعمال، التخطيط بشكل صحيح، وكيف أقلل من نسبة فشل ‏المشروع.
// انتهى //
12:13ت م
0071