حائل 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة ‏العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غداً، دورة تدريبية ‏بعنوان "مشروعي التجاري .. كيف تبدأ الرحلة" يقدمها محمد ‏العفالق عبر تطبيق Zoom .وتتناول الدورة التي تستهدف الطلاب والطالبات، صفات رائد ‏الأعمال، التخطيط بشكل صحيح، وكيف أقلل من نسبة فشل ‏المشروع.// انتهى //12:13ت م0071