اقتصادي / " مشروعي التجاري .. كيف تبدأ الرحلة" دورة تدريبية بجامعة حائل غداً
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
حائل 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غداً، دورة تدريبية بعنوان "مشروعي التجاري .. كيف تبدأ الرحلة" يقدمها محمد العفالق عبر تطبيق Zoom .
وتتناول الدورة التي تستهدف الطلاب والطالبات، صفات رائد الأعمال، التخطيط بشكل صحيح، وكيف أقلل من نسبة فشل المشروع.
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12:13ت م
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