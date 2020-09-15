القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستحتفي مرافق الأرصاد الجوية بالدول العربية باليوم العربي للأرصاد الجوية وهو اليوم الذي أصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في 15 سبتمبر 1970 بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي، وإيمانًا منه بالدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة.وأفاد بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أن اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية تعمل على بلورة وتطوير التعاون بين مرافق الأرصاد الجوية العربية في مختلف نشاطاتها ومن أهمها إمداد المعنيين ومتخذي القرار بالرأي العلمي الموثق لقضايا التغير المناخي، دعم وتبادل البحوث العلمية والتطبيقية للغلاف الجوي وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ.ولفت البيان النظر إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف مرور نصف قرن على القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، موضحا أن مرافق الأرصاد الجوية العربية اتفقت بهذه المناسبة أن يكون شعار هذا العام "المناخ وسلامة المجتمع".وتتضمن أنشطة الاحتفال هذا العام إبراز جهود مرافق الأرصاد الجوية العربية للتعامل مع فترات الأوبئة والأمراض كالتي يعيشها العالم في الوقت الراهن وكيف كان لخدمات الأرصاد الجوية دوراً رئيساً في الحد منها ومن الشائعات التي صاحبتها.// انتهى //12:14ت م0072